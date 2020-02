Reportagem Especial sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

O número de desempregados com deficiência registados no Instituto do Emprego e Formação Profissional tem vindo a aumentar.

Ainda assim, o mercado laboral está mais recetivo e as pessoas com dificuldades intelectuais conseguem oportunidades de trabalho que antes não tinham.

Estamos longe de ter uma situação ideal, mas há cada vez mais exemplos de inclusão. Vamos conhecer alguns na Reportagem Especial "Um Mundo Lá Fora", que passa este sábado no Jornal da Noite.