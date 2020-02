A Reportagem Especial "Um mundo lá fora" dá a conhecer o Rui Sousa, a Leonor Santiago, o Miguel Ribeiro e outros exemplos de coragem e determinação.

Em Portugal, tem vindo a aumentar o número de desempregados com deficiência registados no Instituto do Emprego e Formação profissional. Segundo os dados disponíveis, em 2019, existiam mais de 12 mil pessoas com deficiência registadas nos Serviços de Emprego.

Apesar de ainda haver um longo caminho para desbravar, o mercado laboral está mais recetivo às pessoas com deficiência, incluindo pessoas com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento que estão a ter oportunidades de trabalho que antes não tinham.

A nova lei de quotas vem dar um empurrão. Entrou em vigor em janeiro de 2019 e obriga as empresas públicas e privadas, de média e grande dimensão, a contratar entre 1% a 2% de trabalhadores com incapacidade.

De acordo com o Observatório da Deficiência e dos Direitos Humanos, a legislação é necessária, mas tem de ser complementada com medidas que garantam a sua eficácia, não pode ser um instrumento isolado.

Independentemente das quotas, há empresas e organismos públicos que têm a porta aberta para receber estas pessoas.

Em pleno século XXI, estamos longe de ter uma situação ideal, mas há cada vez mais exemplos de inclusão e superação que merecem ser divulgados.