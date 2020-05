No Jornal da Noite

Com o desconfinamento em curso, muitos portugueses já começam a pensar em férias, mas agora, mais do que nunca, com apertados critérios de segurança e num formato ‘vá para fora cá dentro’.

No Alentejo e Ribatejo, a entidade regional de turismo tem em marcha um processo de certificação sanitária que, a par com o selo do Turismo de Portugal, dão maiores garantias nas centenas de propostas para todos os gostos.