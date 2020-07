No Jornal da Noite

No Orçamento do Estado para 2020, 1.524 milhões de euros foram destinados ao apoio à natalidade. Portugal é um dos países com a taxa de natalidade mais baixa da União Europeia e ter uma família numerosa é algo raro.

A Associação das Famílias Numerosas aponta a falta de apoio e as penalizações como principais razões para que muitos portugueses não possam ter "Uma Casa Cheia".