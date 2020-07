No Jornal da Noite

Pronúncia do Norte

Depois do Algarve, do Alentejo e do Centro, rumamos ao Norte para saber como é que esta região, que é o motor da economia nacional, está a funcionar em tempos de pandemia.

O turismo e o comércio são os setores mais afetados, com prejuízos de milhões de euros. Mas há também casos de sucesso, na indústria, na agricultura e no vinho.

"Pronúncia do Norte" é a Reportagem Especial deste sábado.