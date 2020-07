No Jornal da Noite

Regresso ao Vale do Côa

O Secretário-Geral das Nações Unidas António Guterres vai ser homenageado em Vila Nova de Foz-Côa esta quinta-feira.

No dia em que o Museu assinala uma década de existência, a Fundação do Côa distingue o político que, há quase 25 anos, suspendeu a barragem da EDP, já em construção, e salvou a descoberta arqueológica do século.

As gravuras são hoje objeto de interesse mundial e o concelho, na geografia de dois patrimónios mundiais da Unesco, começa a desenhar um polo de desenvolvimento único no país.

Na Reportagem Especial desta quarta-feira abrimos a janela sobre a história do vale sagrado onde as gravuras nunca precisaram de aprender a nadar.