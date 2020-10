No Jornal da Noite

A chegada da covid-19 causou um enorme impacto em vários setores, entre eles a indústria têxtil. Grande parte da produção têxtil em Portugal é para exportação, o que corresponde a cerca de 5 mil milhões de euros por ano.

Em abril no pico da pandemia as quebras rondaram os 40% e as empresas viram encomendas e poagamentos suspensos ou cancelados.

Nos meses seguintes a situação manteve-se difícil, em julho as quebras registadas eram de 8% mas nessa altura o setor começava a mostrar alguns sinais de retoma económica.

Os empresários tentaram de tudo para não fechar portas. Várias empresas tiveram de aderir ao lay-off simplificado, algumas apostaram na produção de novos produtos como máscaras e equipamentos de proteção individual.

Sete meses depois da chegada da covid-19 a Portugal, a situação começa a melhorar, com mais encomendas e novos clientes mas o futuro é ainda mais incerto do que noutros anos.

"Malhas Soltas" faz uma visita pelo setor têxtil em tempos de pandemia.