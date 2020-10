No Jornal da Noite

É um novo recorde na exploração aquática de grutas em Portugal.

Nos Olhos de Água do Alviela, Armando Ribeiro atingiu os 215 metros de profundidade. Ultrapassou as marcas do ano passado e outra já deste ano.

O mergulhador foi a figura central de uma expedição da mais ativa equipa nacional de mergulho técnico.

VEJA MAIS NA PÁGINA DA REPORTAGEM ESPECIAL