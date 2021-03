"Pequenos, grandes resistentes...": a luta de sete crianças com diferentes doenças

Hoje no Jornal da Noite

A pandemia atrasou consultas e intimidou doentes de se deslocarem aos hospitais.

Esta realidade é transversal a adultos e crianças. No entanto, na pediatria, as cirurgias mais complexas e urgentes não foram afetadas da mesma forma.

Na Reportagem Especial desta terça-feira, no Jornal da Noite, a jornalista Paula Castanho retrata a luta de sete "Pequenos, grandes resistentes..." com diferentes doenças.

Matilde, por exemplo, que foi operada com apenas dois meses, tem Síndrome do Intestino Curto, uma condição rara, grave e debilitante. Já Kevin sofre de Escoliose Idiopática do Adolescente. Veio de Cabo Verde há um ano para ser operado.