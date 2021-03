Faz esta quarta-feira um ano o Governo decretou o estado de calamidade no concelho de Ovar, que deixou 55 mil habitantes isolados do resto do país com uma cerca sanitária que durou um mês e que provocou prejuízos milhões de euros à economia local.

Há um ano a SIC falou com três famílias que estavam confinadas em casa. Hoje, regressámos a Ovar para reencontrar essas famílias e saber de que forma a cerca sanitária as afetou.