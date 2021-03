"Um mês para esquecer". Em estado de calamidade, Ovar ficou isolado do resto do país durante um mês

Hoje no Jornal da Noite

Assinala-se esta quarta-feira um ano que o Governo decretou o estado de calamidade no concelho de Ovar, depois de o número de casos de covid-19 no concelho duplicar em 24 horas.

Cerca de 55 mil habitantes ficaram isolados do resto do país, com uma cerca sanitária que durou um mês. Uma medida musculada que provocou prejuízos de milhões de euros à economia local e pôs à prova a resiliência da população.

"Um mês para esquecer" é a Reportagem Especial desta quarta-feira à noite, no Jornal da Noite.

Veja também: