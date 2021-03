Em 1969, Mário Viegas gravou 40 poemas e dois textos dramáticos, para o amigo Jorge Ginja levar para a Guerra do Ultramar. A gravação inédita inclui poemas de autores proscritos pelo regime de Salazar, como O'Neill, Neruda, Brecht ou Ary dos Santos.

Gravada em 1969, quando Viegas integrou o Teatro Universitário do Porto, a fita percorreu mais de seis mil quilómetros na mala de viagem do médico Jorge Ginja, chamado a combater em Angola.

Naquele tempo, a poesia também era uma arma.

A família do médico do Porto resgatou a bobine e prepara-se para lançar um audiolivro, com prefácio de Manuel Alegre, que assinala os 25 anos da morte do ator e declamador.

"Poemas de levar para a guerra" é a Reportagem Especial desta terça-feira.