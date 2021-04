Desde o final do ano passado que a caça voltou a ser tema de discussão na praça pública. A descoberta, com espanto, da matança de mais de 500 animais na zona de caça turística da Torre Bela agitou governantes, reativou o Conselho Nacional da Caça e fez com que se voltassem a ouvir associações de defesa dos animais.

Já esta semana, o Governo anunciou mais de 10 milhões de euros para o setor. Mas não explicou quando será distribuído e de que forma.

O tema é fraturante e parece ter estado adormecido nos últimos anos.

Chamamos a atenção para a violência das imagens que abrem a Reportagem Especial deste sábado, "Um dia é da caça, outro do caçador".

Nota: Na reportagem, quando se lê Filipa Duarte, deve ler-se Filipa Duarte Gonçalves.

