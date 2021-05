Hoje no Jornal da Noite

No Bairro de Aldoar, no Porto, a pandemia veio agravar as dificuldades. Os que já eram pobres, ficaram ainda mais pobres, os que viviam sós ficaram ainda mais isolados.

O "Bairro de Esmeralda" é a Reportagem Especial desta noite, um retrato do peso desta pandemia sobre a pobreza e a exclusão social.