Faz este mês dois anos que o comando Aliu Camará perdeu as duas pernas na República Centro Africana. Tinha na altura 23 ano. É, desde então, comandante de uma missão individual: erguer-se e conquistar o lugar que deixou vago no Exército.

Camará poderá ficar na história como o primeiro militar contratado a ficar nas Forças Armadas depois de um ferimento grave.

Jornalistas do Expresso acompanharam o percurso do militar antes e depois do acidente.

