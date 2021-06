"A última Sapataria de Alfama"

Hoje no Jornal da Noite

Em junho de 2019, Alfama celebrou os santos populares e viu desfilar a sua marcha pela última vez. Na altura, o bairro histórico ressentia-se dos excessos do turismo e da pressão imobiliária que esvaziou Alfama de moradores e lojas centenárias.

É o caso da sapataria Ondina, uma das mais antigas. A SIC registou os festejos do último Santo António da sapataria, cujo encerramento marca o fim do comércio tradicional no bairro mais antigo de Lisboa.

Uma Reportagem Especial para ver no Jornal da Noite.