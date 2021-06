A pandemia está a fazer aumentar o interesse por casas e terrenos no interior, um território com profundas marcas de abandono. Na Reportagem Especial "Ficaram as Paredes" vamos conhecer as histórias de casas vazias.

Uma a uma fecham-se as portas, numa história que se repete há décadas. No interior há cada vez mais casas vazias. Despidas de gente, restam as paredes.

Não é preciso andar pelas serras para tropeçar nas marcas do abandono. Pelas cidades, vilas ou aldeias do interior são aos milhares as habitações que se vergaram ao peso do tempo.