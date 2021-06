Nos arrebaldes de Olisipo

As recentes descobertas arqueológicas em Entrecampos levantaram à discussão sobre a presença romana em Lisboa. São vários os vestígios encontrados, entre muros, poços e fragmentos de pratos ou ânforas, com cerca de dois mil anos.

Muito do que aqui existia, relacionado com esse enorme império, foi sendo destruído ao longo dos séculos. Os arqueólogos têm encontrado, essencialmente, estruturas que vão do século XVI ao século XIX, num espaço enorme de escavação arqueológica, que chegou ser ocupado pelo Mercado Geral de Gados e depois pela Feira Popular.

Há dois mil anos, esta seria uma zona agrícola ou um pequeno povoado, nos arrabaldes da cidade portuária de Olisipo.