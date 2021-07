Angola assumiu há dias a presidência da CPLP. Mas o país continua a viver situações de pobreza extrema e vê aumentar os protestos da população.

Dois anos e meio depois do Luanda Leaks, os enviados da SIC voltaram ao Bairro do Povoado, um dos exemplos mais gritantes da miséria e do sofrimento na capital angolana.

