"Vale do Tesouro": Criança do Lapedo é tesouro nacional

Um dos achados da arqueologia nacional das últimas décadas tornou-se uma peça-chave no debate sobre a evolução humana.

O esqueleto da Criança do Lapedo ajudou a explicar a miscigenação entre neandertais e homem moderno.

Na Reportagem Especial, a SIC regressa ao Vale do Lapedo, perto de Leiria, onde foi encontrado, em 1998, o que é agora um dos mais recentes tesouros nacionais.

A reportagem "Vale do Tesouro" é da autoria do jornalista Nelson Mateus, com imagem e edição de Pedro Castanheira, grafismo de Tiago Vieira e coordenação de Marta Brito dos Reis.