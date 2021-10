Até abril de 2023, há um navio centenário norueguês a dar a volta ao mundo para estudar os oceanos. A expedição científica começou em agosto na Noruega e passou por Portugal. A SIC acompanhou investigadores e estudantes numa das etapas. "Escola em alto mar" é a reportagem especial desta quinta-feira.

Statsraad Lehmkuhl é um dos maiores e mais antigos veleiros do mundo ainda em circulação, com mais de um século de vida para contar. Foi usado na I Guerra Mundial e tomado como prémio por Inglaterra. Mais tarde, chegou às mãos da Noruega.

Sete estudantes e um professor da Escola Secundária António Damásio, em Lisboa, são os únicos portugueses a bordo. No total são 35 passageiros de várias nacionalidades e idades. São divididos em três equipas, com turnos diários e noturnos e com vigias em pontos específicos do navio.

Durante a expedição, o navio terá cientistas de várias disciplinas, em regime rotativo, para uma investigação inédita sobre os oceanos.

O navio começou a expedição em agosto na Noruega. Seguiu para a Corunha em direção a Lisboa. A viagem prossegue pelo Oceano Atlântico, pelo Pacífico e Índico. 55 mil milhas marítimas, 36 portos até ao regresso ao ponto de partida, em abril de 2023.