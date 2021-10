A reabertura de um jardim de infância numa aldeia do concelho de Vinhais com apenas três crianças é um acontecimento importante na terra depois de nas últimas décadas terem encerrado milhares de escolas no interior do país.

"Não desistimos" é a Reportagem Especial do Jornal da Noite deste sábado, que faz o retrato de um interior envelhecido e despovoado, mas onde ainda há quem não queira desistir da sua terra.