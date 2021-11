Ensinar o ciclista a andar na estrada: "Ver, ser vista, comunicar e dar espaço para erros"

Ana Pereia diz que se trata da "primeira empresa portuguesa dedicada a servir, exclusivamente e a tempo inteiro, um estilo de vida baseado na bicicleta, focando-se nas mulheres, nas crianças, nos pendulares, nas famílias, nas empresas, e nas pessoas com necessidades especiais". Garante que circular ao centro da vida pode não impedir que o automobilista buzine zangado, mas dá ao ciclista a certeza de que está a ser visto, o que é muito importante para a segurança de quem se desloca em duas rodas.

Apesar dos cuidados e conhecimentos, já foi vítima de uma automobilista que lhe bateu por trás na bicicleta. Ana Pereia estava grávida e o sinistro acabou por não ser grave. No entanto, e apesar de ser clara a responsabilidade dos envolvidos, a condutora do carro apenas sofreu uma penalização do seguro. Pouco tempo depois mudou de seguradora.

A PSP informa que registou, este ano, 8 infrações no que toca à obrigatoriedade de manter distância de segurança em relação aos velocípedes que circulem na mesma faixa.

Quando um condutor de carro ultrapassa um ciclista deve fazê-lo a pelo menos um metro e meio de distância.

Também este ano e até agosto, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) garante que diminuiu o número de acidentes e de vítimas mortais embora tenham aumentado os feridos.

A maioria dos acidentes foi por colisão e envolveu automóveis. Houve mais 22% de sinistros com bicicletas do que em igual período do ano passado.

Dos 1307 registados pela PSP, resultaram 9 vítimas mortais, 44 feridos graves e 1079 feridos ligeiros

No comunicado da ANSR destacam-se o excesso de velocidade e o consumo de álcool, mas nem uma palavra para infrações de normas específicas da circulação de bicicletas nas estradas.

Ficha Técnica:

Jornalista: Catarina Neves

Repórter de Imagem: Filipe Ferreira

Edição de Imagem: David Alves

Produção: Cláudia Araújo

Grafismo: Fernando Ferreira

Coordenação: Luís Marçal

Direção: Ricardo Costa