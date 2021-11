O Mundo em Exposição

O planeta enfrenta desafios muito pesados, resultantes das alterações climáticas, da poluição, do aumento da população global e a respetiva necessidade por alimentos e água para todos.

A tecnologia é hoje um elemento essencial para que a humanidade encontre novas e eficazes soluções de sustentabilidade.

Esse é um dos três temas centrais da Expo 2020, no Dubai. As portas estão abertas até março e o número de visitantes aumenta, à medida que as temperaturas no Emirado descem com o inverno e que a pandemia o vai permitindo.