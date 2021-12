"Tão perto e tão longe"

Há 15 anos, um trágico naufrágio a 50 metros da praia da Légua, na Nazaré, marcava a mudança do rumo das operações de salvamento no mar, em Portugal. Seis homens morreram à vista de todos, enquanto esperavam por socorro. Apenas um tripulante sobreviveu.

O barco tinha saído de madrugada do porto da Nazaré, em busca dos cardumes de robalo. Enquanto alguns tripulantes dormiam, as redes prenderam-se à hélice do pesqueiro que foi arrastado pela violência do mar, acabou por virar e ficar encalhado. O que se via do areal era dantesco.

David é enfermeiro do INEM e foi dos primeiros a chegar naquele dia para socorrer os pescadores. Mas, como ele, bombeiros, polícia marítima e marinha assistiriam impotentes à agonia de 7 homens que mediam forças com a natureza.

Dos sete, apenas Vasyl Hurim, um homem robusto de 46 anos, sobreviveu. Viveu o terror da perda dos companheiros que mal soube expressar no caminho para o Hospital de Leiria.