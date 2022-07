Muitos ouviram falar do Comboio Histórico do Douro e alguns até já fizeram a viagem. No entanto, o que muitos não sabem é que a CP tem outro comboio antigo em funcionamento.

No verão e nas épocas festivas, o Comboio Histórico do Vouga parte de Aveiro e leva os passageiros numa viagem à moda antiga, em carruagens com mais de cem anos.

“Comboio Histórico do Vouga” é a Reportagem Especial do Jornal da Noite, desta segunda-feira.

