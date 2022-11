Em Bragança, há um exemplo de sucesso na integração laboral de jovens refugiados de várias nacionalidades que vieram sozinhos para Portugal.

Trabalham em áreas de atividade com grande carência de mão-de-obra, têm a possibilidade de se fixarem na terra e de chamarem as famílias, uma oportunidade para combater o despovoamento daquela zona do Interior.