Lar doce lar: onde é bom viver

O Lar Belmonte, em Odivelas, foi a primeira instituição, em março de 2020, a fechar portas para se proteger da covid-19.

Ainda não tinha sido declarado sequer o estado de emergência e a diretora decidiu barricar-se com os funcionários e os utentes para evitar o contágio. O isolamento durou quase dois meses.

Agora, dois anos depois, o lar abriu as portas à SIC. Sem restrições, uma equipa de reportagem passou lá vários dias e encontrou uma instituição que contrasta com o estereótipo negativo de um lar. No Lar Belmonte, a liberdade e a alegria são os pilares que sustentam as rotinas dos 33 idosos que lá vivem.