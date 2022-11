O aumento do custo de vida afeta milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo nos países considerados ricos. É o caso do Reino Unido. Apesar de ter a sexta maior economia do mundo há milhares de pessoas em dificuldade, que são forçadas a escolher entre comer e aquecer a casa.

Na Reportagem Especial “Pobre País Rico”, damos a conhecer a vila britânica mais afetada pela crise do custo de vida e os rostos das pessoas que são mais afetados.