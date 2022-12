Há 19 anos que o serviço de pediatria do IPO do Porto organiza uma ceia de Natal especial. Elementos da equipa de saúde e educativa partilham com crianças e adolescentes momentos únicos e brincadeiras fora dos muros do ambiente hospitalar.

A Reportagem Especial “Laços” emitida, esta quinta-feira no Jornal da Noite, conta também histórias de jovens que já passaram pela pediatria do IPO do Porto e conseguiram vencer o cancro.