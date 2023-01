Os discípulos de Greta: histórias de três jovens ambientalistas

Inspirados por Greta Thunberg, nos últimos anos as gerações mais jovens assumiram a luta contra as alterações climáticas. Da greve às aulas e de manifestações nas ruas, os protestos escalaram com ocupações de escolas e universidades.

Especialistas, professores e antigos líderes académicos contra o Estado Novo saúdam as iniciativas juvenis, mas têm dúvidas da sua consistência.

A SIC foi conhecer três jovens que garantem não vão parar a luta pela defesa do planeta. Os “discípulos de Greta” é o nome da Reportagem Especial que pode ver na íntegra.