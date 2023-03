"A Dança da Espera": Escola Superior espera há cinco anos por novas instalações

Alunos e professores da Escola Superior de Dança esperam há cinco anos por novas instalações. A construção depende da venda do imóvel onde a escola esteve mais de 20 anos, no Bairro Alto, no centro de Lisboa. Há duas semanas, ninguém apresentou a proposta de compra por, no mínimo, 10 milhões de euros, mas o presidente do Instituto Politécnico de Lisboa não aceita baixar o preço numa altura em que o Governo tanto fala das medidas de apoio à habitação.

"A Dança da Espera" é a Reportagem Especial deste sábado e mostra, em exclusivo, o estado das instalações antigas da escola e os planos para o futuro.