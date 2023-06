Portugal precisa urgentemente de famílias de acolhimento. A lei foi regulamentada em 2019, mas, por agora, são pouco mais de 200 as famílias de acolhimento em todo o país. Com estes dados, Portugal ocupa o último lugar do ranking europeu.

A opção de ter famílias de acolhimento fica mais barata ao Estado, mas ainda há mais de 6.300 crianças e jovens em instituições.

A Reportagem Especial "O meu mundo pode ser o teu" mostra a realidade de quem acolhe e quem precisa de acolhimento.