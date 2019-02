5.ª feira no Jornal da Noite

Os portugueses com mais de 50 anos lembram-se seguramente da madrugada de 28 de fevereiro de 1969, quando o país tremeu. 13 mortos e estragos avultados em Lisboa e no Algarve.

Na Grande Reportagem desta semana, a SIC recupera as memórias do antigo comandante da Marinha Mercante, João Cadaval Rocha, e do cantor Eduardo Nascimento.