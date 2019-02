"Tremendo Portugal": está o país preparado para um grande sismo?

Portugal não está preparado para responder a um sismo de grande magnitude, que mais cedo ou mais tarde vai ocorrer no território continental.

A certeza perturbante é dos vários especialistas que a SIC escutou na Grande Reportagem "Tremendo Portugal", no dia em que se assinalam 50 anos do um dos mais violentos terramotos do século passado.

