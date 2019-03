Na Grande Reportagem "Retornar" conhecemos dramáticas mudanças de vida, histórias de resiliência na Madeira, em Aveiro ou no Baixo-Alentejo. Como a família França, que viveu na Venezuela a experiência de um sequestro e encontrou refúgio em Porto Moniz, terra dos antepassados. A família Silva, acabada de chegar a Estarreja, ainda nos primeiros passos da integração. Ou a família Gouveia Franco, hoje dividida entre Machico e Ferreira do Alentejo, onde um empresário está empenhado em contratar 100 famílias luso-venezuelanas, assim o concelho consiga encontrar habitação para responder à procura.

O retorno da Venezuela aumentou em centenas de milhar de euros o orçamento da saúde na região da Madeira, mas as escolas ganharam um novo alento com os novos alunos luso-descendentes. Um desafio para os serviços públicos da região, que têm agora de adaptar-se às necessidades de mais 7 mil pessoas.

Nas ruas e nos cafés de Estarreja, onde quase toda agente tem familiares emigrados na Venezuela, fala-se cada vez mais castelhano. O tecido empresarial vai dando resposta, mas a oferta de emprego não coincide sempre com a expectativa de quem chega. Que o diga o Miguel, que deixou a meio a licenciatura em direito na Venezuela, para trabalhar como soldador numa fábrica do concelho. Ou a Paula, médica pediatra num hospital de Caracas que está agora atrás do balcão de um café no centro de Estarreja, enquanto trata do processo de reconhecimento de competências em Portugal. "Retornar", uma Grande Reportagem a não perder, esta quinta-feira, na SIC.

Jornalista: Joaquim Franco

Repórter de imagem: João Lúcio

Editor de imagem: Andres Gutierres

Colorista: José Dias

Produção: Diana Matias

Coordenação: Amélia Moura Ramos

Direção: Ricardo Costa