Plástico nosso de cada dia

Todos os anos, cerca de 8 milhões de toneladas de lixo plástico vão parar ao oceano, a somar aos 150 milhões de toneladas que se estima que já estejam no mar. Há regiões do mundo, como o sudeste asiático, onde o problema é especialmente grave. Mas, mesmo em regiões da Europa, e em ilhas verdejantes no meio do Atlântico, como os Açores, os investigadores estão a registar uma acumulação surpreendente de microplásticos, e a detetar a presença destes fragmentos de plástico em aves, tartarugas marinhas e peixes.

Na Grande Reportagem analisamos um dos problemas ambientais da atualidade e procuramos respostas.

O problema é a produção e o uso generalizado de plásticos, ou o excesso de produtos de utilização única, e a falta de gestão adequada dos resíduos?

A legislação que está a ser aprovada na União Europeia vai no bom sentido?

Há boas alternativas ao plástico, ou podemos estar a substituir um problema ambiental por outro?

Que impacto tem a disseminação de plástico no ambiente, nos ecossistemas e na fauna marinha? O plástico que está a afetar os animais marinhos também chega até nós? E que efeitos poderá ter na saúde humana?

