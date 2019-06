O impacto da série de reportagens "Visíveis"

Manuel Morais, um veterano do sindicalismo policial, tornou-se conhecido depois de ter falado sobre preconceito racial na série de reportagens «Visíveis", que a SIC emitiu no mês passado,

As declarações foram mal recebidas e este agente do corpo de intervenção da PSP acabou por ser demitido da liderança do maior sindicato da polícia.

A SIC foi tentar obter reações institucionais a este caso, que coincidiu com a condenação de oito agentes da esquadra de Alfragide, na Amadora, por abuso policial contra negros.