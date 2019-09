Lisboa - Cidade sem Fim

Em Alfama, por exemplo, encontrou-se a prova do uso de escrita mais antiga do ocidente europeu, trazida pelos povos orientais do Mediterrâneo que inventaram o alfabeto. Sabe-se agora que a importância estratégica do estuário do rio Tejo era essencial para as civilizações da Antiguidade que queriam dominar as rotas atlânticas, e por isso se fixaram na atual capital portuguesa, na altura o extremo ocidental do mundo conhecido.

Mesmo quando integrados nas novas construções turísticas da cidade, alguns achados importantes carecem da atenção e estudo devidos a peças de museu, e são pouco ou nada conhecidos da população local.

No espaço cada vez mais disputado e exíguo do centro histórico, a maioria destes sítios arqueológicos são destruídos para dar lugar a caves ou garagens.

Os espólios acabam, muitas vezes, por ficar amontoados nas empresas de arqueologia da capital ou depósito arqueológico de Lisboa, a rebentar pelas costuras e sem espaço ou meios humanos para os estudar.

