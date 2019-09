Condenado a prisão efetiva homem que violou turista inglesa no Algarve

Foi condenado a prisão efetiva o homem que violou uma turista inglesa no Algarve. O agressor tinha ficado em liberdade, com pena suspensa, por decisão do Tribunal de Lagos mas o Tribunal da Relação de Évora deu agora razão ao recurso da vítima: uma mulher de 23 anos cujo poderoso testemunho integrou uma Grande Reportagem da SIC.

Os juízes sublinham a gravidade do crime e consideram que o tribunal de primeira instância descurou a necessidade de prevenção geral de um crime demasiado frequente.