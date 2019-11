No Jornal da Noite

O processo judicial chegou ao fim em Portugal. O líder da lavandaria está preso no Estabelecimento Prisional de Lisboa; foi condenado a 12 anos.

Durante 3 meses, a SIC mergulhou neste mega processo. Entre Portugal e Espanha reconstituímos um caso único que deixou marcas na investigação policial. Batemos à porta de duas dezenas de arguidos, alguns deles condenados, que já cumpriram cadeia. Um dos condenados fugiu para o Brasil e a SIC falou com ele. Outros três condenados aguardam uma decisão, meramente formal, do Tribunal Constitucional para regressarem à cadeia.

Este processo foi a coroa de glória da Polícia Judiciária. A investigação chegou ao fim e há 5 condenados. Mas a PJ debate-se com as consequências da enorme falta de meios para avançar com este tipo de investigações complexas.

Operando num cenário que lhes é amplamente favorável, os criminosos que lavam dinheiro sujo escolhem fixar-se em Portugal. Nestas duas reportagens vamos mostrar-lhe o testemunho de dois operacionais ligados à lavagem de dinheiro. Um deles ainda está no ativo e aguarda instruções para assegurar novo transporte de dinheiro sujo.

A Lavandaria é um longo trabalho de investigação jornalística que mergulha nos detalhes da lavagem de dinheiro. Testas de ferro, empresas fantasmas, identidades roubadas, empresas de transferência de dinheiro licenciadas pelo Banco de Portugal – eis o universo ambíguo e simbólico do branqueamento de capitais em Portugal.

Emitida em dois episódios, A Lavandaria é uma Grande Reportagem de Pedro Coelho e José Silva (imagem), com a colaboração das jornalistas Catarina Neves e Ivani Flora, com edição de imagem de Ricardo Tenreiro, grafismo de Patrícia Reis, produção editorial de Diana Matias, coordenação de Amélia Moura Ramos, direção Ricardo Costa.

