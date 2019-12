A Porta da Baía

No Jornal da Noite

A liberalização do jogo tornou Macau na capital mundial do jogo com receitas que ultrapassam Las Vegas.

Macau continua a viver num regime excecional que vai durar mais 3 décadas e que garante, por enquanto, um elevado grau de autonomia.

O futuro de Macau passa pela integração no projeto chinês da Grande Baía que envolve outras nove cidades da província de Guandong.

Entretanto, a comunidade local está preocupada com as manifestações em Hong Kong e com o impacto que a contestação possa vir a ter na estabilidade económica de Macau.

No mais recente relatório o FMI, Fundo Monetário Internacional, projeta uma contração para 2019, já que as receitas do jogo são afetadas negativamente pelo crescimento lento da China. Além disso, a incerteza criada pelo fim das licenças de jogo em 2022 terá que ser resolvida para que o investimento recupere.

Ainda assim, o Governo central continua a apregoar que encara Macau como uma ponte estratégica para estreitar relações com os países de língua portuguesa : Uma Porta da Baía aberta para o mundo.

