A história da transição de Macau para a China contada pelo homem que a dirigiu

Esta quinta-feira, no Jornal da Noite

O general Rocha Vieira esteve oito anos à frente da Governação de Macau. Foi nomeado em 1991 pelo então Presidente da República, Mário Soares e depois reconduzido por Jorge Sampaio. Foi responsável pela última fase do processo de transição, que culminou numa transferência de soberania bem sucedida.

Em entrevista à SIC, o último governador de Macau afirmou que considera que as boas relações entre Portugal e a China vão continuar a ser determinantes para o futuro desta região administrativa especial.

"Porta da Baía"

Macau passou para a soberania chinesa há vinte anos, depois de cerca de quinhentos nas mãos dos portugueses. O território continua a viver num regime excecional, que vai durar mais três décadas.

A região é, atualmente, a capital mundial do jogo, com receitas que ultrapassam Las Vegas. Contudo, a preocupação dos residentes está voltada para as manifestações, que acontecem mesmo ao lado em Hong Kong.