"Emboscada": viver no quarto país mais perigoso do mundo

A República Centro-Africana é considerado o quarto país mais perigoso do mundo e vive há seis anos com um frágil acordo de paz. Um país onde se sucedem as violações dos direitos humanos, homicídios, raptos e até abusos sexuais de crianças.

A Grande Reportagem SIC esteve neste país, onde estão quase 200 militares portugueses ao serviço das Nações Unidas.

A Grande Reportagem "Emboscada" é da autoria do jornalista Pedro Freitas, com imagem de Luís Pinto, edição de imagem de Rui Rocha, grafismo de Tiago Vieira, produção editorial de Diana Matias, pós-produção áudio de Octaviano Rodrigues e Alexandre Santos e coordenação de Amélia Moura Ramos.