Predadores

Num dos casos, que culminou com a morte de uma freira em S. João da Madeira, o alegado violador conta já com três crimes de violação no cadastro. Noutro caso, os agentes da Judiciária concluíram que o homem capturado em 2019 foi, presumivelmente, o mesmo que violou uma jovem de 21 anos durante uma saída precária em 2016.

O facto de, aparentemente, se tratar de casos de reincidência, adensa as dúvidas quanto à eficácia do Programa de Reabilitação de Agressores Sexuais, criado em 2009, e que muitos consideram que devia ser obrigatório. Pelo meio, há já quem fale na possibilidade de introduzir a castração química no código penal, á semelhança do que acontece nalguns países europeus e estados norte-americanos.

O último relatório anual de segurança interna dá-nos conta da ocorrência de 421 violações em 2018. A violação está entre a criminalidade considerada violenta e grave.

