"Predadores": quando agressores sexuais condenados voltam a atacar

O sistema judicial português aposta na reabilitação e na reinserção social dos reclusos, mas, nos últimos meses, a Polícia Judiciária (PJ) deteve uma série de agressores sexuais que se encontravam em liberdade condicional. Alegadamente, todos reincidiram no crime de violação.

Num dos casos, que culminou com a morte de uma freira em São João da Madeira, o alegado violador conta já com três crimes de violação no cadastro. Noutro caso, os agentes da PJ concluíram que o homem capturado em 2019 foi, presumivelmente, o mesmo que violou uma jovem de 21 anos durante uma saída precária em 2016.

O facto de, aparentemente, se tratarem de casos de reincidência adensa as dúvidas quanto à eficácia do Programa de Reabilitação de Agressores Sexuais, criado em 2009, e que muitos consideram que devia ser obrigatório. Pelo meio, há já quem fale na possibilidade de introduzir a castração química no código penal, à semelhança do que acontece nalguns países europeus e estados norte-americanos.

O último relatório anual de segurança interna dá-nos conta da ocorrência de 421 violações em 2018. A violação está entre a criminalidade considerada violenta e grave.

Na Grande Reportagem "Predadores", fomos procurar saber o que está a ser feito para reabilitar os agressores sexuais detidos nas prisões portuguesas e também o que está a falhar.

A Grande Reportagem "Predadores" é da autoria do jornalista Carlos Rico, com imagem de Carlos Morais e Miguel Carlos Cabral, edição de imagem de António Soares, grafismo de Fernando Ferreira, ilustrações de João Carlos Santos, pós-produção áudio de Octaviano Rodrigues, produção de Ana Luísa Barroso e Diana Matias e coordenação de Amélia Moura Ramos.