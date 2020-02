O que é o jantar amanhã?

Nas receitas que a ciência e a indústria preparam para o jantar de amanhã, a lista de ingredientes é diversa: carne produzida em laboratório a partir de células de animais. Edição genética de plantas (não se trata dos célebres transgénicos). Proteínas vegetais que parecem proteínas animais. Insetos. Mudanças nos nossos hábitos de consumo e de produção que permitam reduzir o desperdício alimentar (1/3 de tudo o que produzimos acaba no lixo) e prevenir as doenças evitáveis que matam cada vez mais por excessos alimentares.



Sabemos que a produção de alimentos é responsável por 25% da emissão de gases com efeito de estufa, ocupa 38% do solo e consome 70% da água potável no planeta. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura estima que terá de aumentar 50% até 2050, para evitar uma crise alimentar.



Nos últimos 50 anos a população humana duplicou e o consumo de carne mais do que triplicou. A resposta à explosão da procura vem da produção intensiva, que garante carne mais barata. Com mais atropelos ao bem estar dos animais e com maior impacto ambiental.



A Terra perdeu um terço das terras aráveis ​nos últimos 40 anos e a contaminação e degradação dos solos agrícolas prossegue. Perdem-se 12 milhões de hectares de terra fértil por ano. É como se, todos os anos, um território equivalente à Grécia desaparecesse do mapa. Na Europa, Portugal é dos países mais ameaçados pelo avanço da desertificação. São boas razões para pensarmos, hoje, no jantar de amanhã.



Ficha Técnica:



Jornalista - Miriam Alves

Imagem - João Lúcio; Rogério Esteves; Filipe Ferreira; André Miguel

Edição de Imagem - Rui Berton

Produção Editorial - Diana Matias

Grafismo - Marta Coelho, com Patrícia Reis

Ilustração - João Carlos Santos

Colorista - Rui Branquinho

Pós-Produção Áudio - Octaviano Rodrigues

Imagens Drone - 4K Fly

Coordenação - Amélia Moura Ramos

Direção - Ricardo Costa