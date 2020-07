No Jornal da Noite

No final de janeiro, uma equipa da SIC acompanhou, na Irlanda do Norte, os dias de transição do Brexit.

A pandemia que colocou o mundo em suspenso não parou o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, nem atenuou o medo de um novo conflito, num território profundamente marcado por uma guerra civil não declarada, que se arrastou ao longo de 30 anos.

Duas décadas depois do histórico acordo de paz de Sexta-feira Santa, católicos e protestantes continuam a viver vidas separadas por linhas invisíveis, mas também por quilómetros de muros, barreiras, vedações e portões que são fechados todas as noites.

"99 muros" é a Grande Reportagem desta quinta-feira.