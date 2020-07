Desde que chegou ao poder, pouco depois da chacina a que ajudou a pôr fim, o presidente Paul Kagame, um dos líderes mais repressivos do continente africano, impôs um plano rigoroso de reunificação e unidade nacional e deu início ao projecto inédito das aldeias de reconciliação, onde sobreviventes e agressores do genocídio convivem como vizinhos.

Obcecado com a imagem externa, o Presidente ruandês fez do país um exemplo de protecção ambiental. Baniu os sacos de plástico há mais de uma década e, no ano passado, proibiu a venda e utilização de todos os plásticos de utilização única. Quem não cumprir arrisca multas pesadas e até mesmo uma pena de prisão. Kigali, a capital, é a cidade mais limpa de áfrica e uma das mais limpas do mundo.

Entre os traumas de um passado tabu, e um presente assente no desenvolvimento sustentável, o Ruanda é um país que ninguém quer voltar a ver manchado de sangue, mas que muitos admitem ter as condições certas para que o genocídio se possa repetir.

Grande Reportagem SIC "Ruanda: perdoar não é esquecer", para ver, em dois episódios, esta quarta e quinta-feira.

