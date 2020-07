Ruanda é exemplo de desenvolvimento sustentável

No Jornal da Noite

Hoje no Jornal da Noite

O Ruanda aboliu os sacos de polietileno há 12 anos e pressionou no mesmo sentido os quatro países com que faz fronteira. A ritmos diferentes, Uganda, Tanzânia, Burundi e República Democrática do Congo também adotaram legislação que proíbe a importação, produção, manufatura e venda de sacos de plástico não biodegradável.

Na prática, só o Ruanda, cumpre a lei. Kigali, a capital, é a cidade mais limpa de África e uma das mais limpas do mundo.

Quem for apanhado a contrabandear sacos de plástico arrisca uma pena de prisão de seis meses. Uma punição excessiva, dizem os críticos do presidente Paul Kagame, que reflete 26 anos de um regime autoritário.

O 1º episódio da Grande Reportagem SIC "Ruanda: Perdoar não é esquecer" para ver esta quarta-feira no Jornal da Noite.